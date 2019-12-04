PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пожар в коледже Одессы – погибла преподавательница

В результате пожара в Одессе от полученных травм скончалась преподавательница колледжа 43-летняя Анна Бордюк.

Пожар в коледже Одессы – погибла преподавательница

В пресс-службе полиции Одесской области также сообщили о еще 22 пострадавших.

Местные СМИ сообщают, что один ученик колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Читайте: Пожар в Одессе: горит колледж, по меньшей мере 19 пострадавших

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Крыша почти во всем здании колледжа обвалился.

Вероятной причиной пожара в Одессе называют старую проводку, которую в последний раз меняли 50 лет назад.

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: последние новости о пострадавших и поиски пропавших
Пожар в Одессе: количество пострадавших выросло до 26
Пожар в Одессе: количество пострадавших выросло до 26
Пожар в Одессе погасили – начат поиск 15 пропавших без вести
Пожар в Одессе погасили – начат поиск 15 пропавших без вести
5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур
5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур
Пожар в Одессе: что известно на данный момент
Пожар в Одессе: что известно на данный момент
В пожаре в Одессе погибла 17-летняя студентка, преподаватель жива – мэрия
В пожаре в Одессе погибла 17-летняя студентка, преподаватель жива – мэрия
Пожар в Одессе: полиция открыла уголовное производство
Пожар в Одессе: полиция открыла уголовное производство
Люди прыгали из окон на припаркованные авто: подробности пожара в Одессе
Люди прыгали из окон на припаркованные авто: подробности пожара в Одессе
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка