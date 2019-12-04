В результате пожара в Одессе от полученных травм скончалась преподавательница колледжа 43-летняя Анна Бордюк.

В пресс-службе полиции Одесской области также сообщили о еще 22 пострадавших.

Местные СМИ сообщают, что один ученик колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

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Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Крыша почти во всем здании колледжа обвалился.

Вероятной причиной пожара в Одессе называют старую проводку, которую в последний раз меняли 50 лет назад.