Благодаря открытию рынка земли в 2020 году бюджет Украины должен пополниться на 9 млрд грн, а в 2021 году принести еще больше денег.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что за три месяца 2020 года открытие рынка земли должно принести рост ВВП в размере 0,23%.

То есть это около 9 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.

– В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн, это плюс 0,83% ВПП, – сказал Милованов.

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Министр добавил, что введение рынка земли будет стимулировать приток инвестиций в аграрную область. Кроме того, местные бюджеты получат дополнительные поступления.

По его словам, для развития аграрной отрасли в Украину нужно привлечь “длинные, дешевые деньги”.

Сегодня стоимость гектара в Украине в два раза меньше, чем в Польше.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.