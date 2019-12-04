В Украине провели испытания танка, во время которого на нем находился не закрепленный бокал с пивом.

Харьковский бронетанковый завод принял так называемый пиво-челлендж от Львовского бронетанкового завода.

Во время испытания танка Т-80БВ на него поставили бокал с пивом, который не был закреплен.

Суть челленджа заключалась в том, чтобы во время движения боевой машины бокал удержался и из него ничего не пролилось.

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Танку Т-80БВ удалось пройти не только указанный тест, но и зайти дальше. Боевая машина также проехалась с бокалом коньяка, из которого не вылилось ни одной капли спиртного.

Эти испытания демонстрируют работу стабилизатора и дают возможность убедиться, что пушка всегда точно направлена на цель, даже в том случае, когда танк едет по бездорожью.

Такая стабильность позволит наводчику уничтожить цель с первого выстрела.

К слову, в ноябре Вооруженные силы Украины получили 100 серийных ракет Ольха. Дальнейшие поставки вооружения ожидаются в январе 2020 года.

Видео: Defense Express Channel

Фото: Defense Express Channel (Скриншот)