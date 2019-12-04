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Факты / Украина / Политика

Рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из РФ

Рада во втором чтении проголосовала законопроект о запрете импорта электрической энергии из РФ по двусторонним договорам.

електроенергія

Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №2233 о внесении изменений в закон О рынке электрической энергии, предусматривающий, среди прочего, запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации.

За проголосовали 274 народных депутата.

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Во время доработки ко второму чтению в законопроект внесли поправку о запрете на продажу и поставку электроэнергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Напомним, 12 ноября Рада поддержала внесение изменений в закон О рынке электрической энергии.

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