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Факты / Украина / Общество

В садиках и школах Киева запретили платные мероприятия во время уроков

Столичная власть усилит контроль за использованием помещений учебных заведений во время учебного процесса.

Школа

Департамент образования и науки КГГА запретил проведение на территории детсадиков и школ платных мероприятий и предоставление платных услуг во время уроков.

– Коммунальные школы и садики Киева рассчитаны на получение знаний, поэтому ни одно образовательное учреждение не имеет права предоставлять платные услуги во время учебного процесса, и это – четкая позиция города. Использовать образовательные помещения под посторонние мероприятия, когда дети учатся – недопустимо, – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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По его словам, дополнительные образовательные услуги в школах могут предоставляться исключительно после завершения занятий.

К слову, с 1 сентября школьники 1-4 классов должны носить светоотражающие жилеты, когда на улице темно.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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