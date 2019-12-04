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Факты / Украина

Венгрия не просила РФ о помощи в защите меньшинств в Украине

В МИД Украины отрицают факт обращения Венгрии к РФ, поскольку имеют официальное подтверждение Будапешта.

МЗС України

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко прокомментировала заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что якобы парламент Венгрии направил письмо с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

– Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что ввиду того, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую ​​информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов, – говорится в заявлении.

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Зеленко также подчеркнула, что Украина и Венгрия способны самостоятельно решать все вопросы, в том числе и те, в отношении которых имеют различные подходы.

Напомним, 3 декабря спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии якобы попросил Россию помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

Источник: МИД

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