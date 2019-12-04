Ситуация с запуском процедуры импичмента президента США Дональда Трампа никак не влияет на работу президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном заявил, что запуск процедуры импичмента президента США Дональда Трампа должен больше всего влиять на работу американских институтов.

Он добавил, что процедура импичмента в США никак не влияет на его работу.

– При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, у нас независимая страна и более приоритетные проблемы, – сказал Зеленский.

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Кроме того, президент рассказал, что не знал о решении задержать военную помощь Украине, когда проводил телефонный разговор с Трампом.

К слову, 22 ноября Дональд Трамп заявил, что любит украинский народ, однако хочет быть уверенным в правильном распределении помощи Украине.