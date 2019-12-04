Ежегодно 4 декабря православные украинцы отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из 12 главных церковных праздников. Все, что нужно знать о его истории, традициях и приметах – в материале Фактов ICTV.

В народе Введение называют третьей Пречистой. Первая была 28 августа (Успение Пресвятой Богородицы), а вторая – 21 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы).

О них говорят так: первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает.

Считалось, что в этот день зима окончательно вступает в свои права.

Истоки праздника

В его основе церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм. Согласно ему, в V веке бездетные Яким и Анна дали обещание – если у них родится ребенок, они отдадут его на службу Богу.

Господь Бог услышал их молитвы и подарил дочь. Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца святого Иоанна Предтечи.

Там она жила почти одиннадцать лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой.

Для христиан имеет большое значение не только событие, вспоминаемое в этот праздник, но и пример, который подали родители будущей Богородицы, приобщив свою дочь к Богу с самого раннего детства. Тем самым они указали ей истинный путь в жизни, который привел ее впоследствии к тому, что именно Мария была избрана Богом для спасения человечества в качестве земной Матери Иисуса Христа.

Традиции на Введение

В этот день обычно устанавливался санный путь, поэтому когда-то проводили целый ритуал с пробным выездом на санях. В семье, где были молодожены, собирались гости, угощались за столом, а потом проводили их на первое катание в санях с пожеланиями счастья и благополучия.

Также Введение имеет особое значение для женщин. Накануне праздника девушки перед сном просили Богородицу ввести их туда, где им суждено жить, и во сне надеялись увидеть свой будущий дом.

В ночь на 4 декабря девушки святили воду на водоемах. Ее набирали в кувшины, разжигали костер, лили между огня и говорили заклинания, чтобы приворожить парней.

На Введение хозяйки осыпали своих коров коноплей, окуривали травами и смазывали вымя маслом, чтобы молока было больше, а сметана была густой.

Люди верили, что на Введение Господь отпускает на землю праведные души посмотреть на свое тело, и потому умершие в этот день присутствовали среди живых.

Запреты на Введение

После Введения и до самого Благовещения (7 апреля) нельзя копать землю, чтобы не нарушать ее покой и урожайность будущего года.

Утром в этот день нельзя ходить по чужим домам – чтобы хозяева не жаловались, что вы принесли несчастье. Считается, что на Введение, как на Рождество и Пасху, кто первый придет в дом, тот будет первым “полазником” – тем, кто приносит добро или какое-то бедствие.

Когда первым в дом войдет молодой красивый мужчина, да еще и с деньгами, это хороший знак: весь год в доме все будут здоровы и деньги будут водиться.

Если же войдет старый и немощный, да еще и бедный, то и больные в доме будут, и нищета заведется.

Хуже всего, когда первой в дом войдет старая женщина – тогда добра не жди.

Нехорошо также, если кто-то приходит в этот день что-то одалживать.

Приметы на Введение

Введение пришло – зиму привело.

Сколько на Введение воды – столько на Юрия (6 мая) травы.

Как воробей напьется на Введение из бычьего следа воды, то напасется скот к Юрию травы.

Если Введение строит мосты, а Николай (19 декабря) забивает гвозди – то лютая зима будет.

Введенские морозы еще зимы не делают.

Если на Введение морозы – все праздники будут морозные, а если тепло – то и все праздники теплые.

Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома.

Какие еще будут праздники в декабре 2019 – читайте в календаре на Фактах ICTV.

Фото: mamajeva-sloboda.ua