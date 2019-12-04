Инициатива премьера Алексея Гончарука внедрить систему контроля эффективности для госслужащих верная, поскольку только страх перед увольнением заставит чиновников работать.

Главное, чтобы эта инициатива заработала на практике, а не на словах. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Тарас Семенюк.

– Анонсы увольнения чиновников за несоблюдение KPI очень долгожданные. С украинскими чиновниками по другому нельзя, не понимают. Но главное теперь, чтобы увольнения были реальными, если заслужил, а заслужил у нас почти каждый чиновник. Иначе если не наказывать, то система развалится на взлете. Электорально – правильный шаг. Как раз то, чего ждут люди. По словам Гончарука, госдолжности больше не будут “местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами”, – заявил политолог.

Он также отметил, что системы оценки эффективности сотрудников существуют во всех крупных компаниях со сложной административной структурой, из-за которой невозможно оценить работу каждого отдельного сотрудника.

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– Найти “компанию” больше и устроенную сложнее, чем государственный аппарат – нереально. Государство у нас, по сути, один из крупнейших работодателей, а потому вполне логично, что необходим четкий и жесткий контроль за качеством работы его сотрудников. Учитывая, что именно мы – граждане Украины – платим им зарплату. Работодатели (то есть – мы) должны видеть, кто из чиновников работает и достигает поставленных целей, а кто филонит и просто отсиживает законные “с 9-ти до 6-ти”. Использовать опыт бизнеса в решении этой проблемы и внедрение подобных систем в госорганы – хороший ход со стороны Гончарука, – считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что увольнение чиновников за невыполнение КРІ может привести к кадровому голоду в государственных структурах в будущем.

– Зная работоспособность наших чиновников, очевидно, что это проблема станет одной из самых острых. Ведь увольнять чинуш придется “пачками”. Тем не менее, Гончарук правильно делает. Страх – единственное, что заставит украинских чиновников работать. Главное, чтобы это решение не осталось только на словах. Посмотрим в ближайшем будущем, – подытожил Тарас Семенюк.

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