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Факты / Украина / Политика

Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт

Инициатива премьера Алексея Гончарука внедрить систему контроля эффективности для госслужащих верная, поскольку только страх перед увольнением заставит чиновников работать.

Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт

Главное, чтобы эта инициатива заработала на практике, а не на словах. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Тарас Семенюк.

– Анонсы увольнения чиновников за несоблюдение KPI очень долгожданные. С украинскими чиновниками по другому нельзя, не понимают. Но главное теперь, чтобы увольнения были реальными, если заслужил, а заслужил у нас почти каждый чиновник. Иначе если не наказывать, то система развалится на взлете. Электорально – правильный шаг. Как раз то, чего ждут люди. По словам Гончарука, госдолжности больше не будут “местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами”, – заявил политолог.

Он также отметил, что системы оценки эффективности сотрудников существуют во всех крупных компаниях со сложной административной структурой, из-за которой невозможно оценить работу каждого отдельного сотрудника.

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– Найти “компанию” больше и устроенную сложнее, чем государственный аппарат – нереально. Государство у нас, по сути, один из крупнейших работодателей, а потому вполне логично, что необходим четкий и жесткий контроль за качеством работы его сотрудников. Учитывая, что именно мы – граждане Украины – платим им зарплату. Работодатели (то есть – мы) должны видеть, кто из чиновников работает и достигает поставленных целей, а кто филонит и просто отсиживает законные “с 9-ти до 6-ти”. Использовать опыт бизнеса в решении этой проблемы и внедрение подобных систем в госорганы – хороший ход со стороны Гончарука, – считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что увольнение чиновников за невыполнение КРІ может привести к кадровому голоду в государственных структурах в будущем.

– Зная работоспособность наших чиновников, очевидно, что это проблема станет одной из самых острых. Ведь увольнять чинуш придется “пачками”. Тем не менее, Гончарук правильно делает. Страх – единственное, что заставит украинских чиновников работать. Главное, чтобы это решение не осталось только на словах. Посмотрим в ближайшем будущем, – подытожил Тарас Семенюк.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных губернаторов.

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