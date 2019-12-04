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Факты / Украина / Политика

Ермак настойчиво советовал мне прекратить медиаактивность – Зеркаль

Помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, просил замминистра иностранных дел Елену Зеркаль прекратить медиаактивность.

Ермак настойчиво советовал мне прекратить медиаактивность – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что в начале сентября помощник президента Андрей Ермак рекомендовал ей прекратить медиаактивность.

– Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. И я потом больше двух месяцев избегала каких-либо комментариев, – отметила Зеркаль.

Зеркаль добавила, что после разговора с Ермаком в начале сентября и до заседания Международного Суда ООН 8 ноября у нее не было ни одного интервью или даже поста в соцсетях.

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Заместитель министра отметила, что просьба помощника президента касалась не каких-то конкретных тем, а ей вообще не рекомендовалось давать любые комментарии.

По мнению Зеркаль, просьба Ермака основывалось на том, что она не была частью команды Зеленского, поэтому ее слова могли бы повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности, которую занимает с августа 2014 года.

Источник: Новое время

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