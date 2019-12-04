Министр обороны Украины назначил служебное расследование из-за ситуации с непрохождением аттестации Героя Украины, танкиста-киборга подполковника Евгения Межевикина в своей воинской части.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назначил служебное расследование в связи с непрохождением аттестации Евгением Межевикиним.

– Ситуацию я знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений, – заявил он.

Загороднюк отметил, что берет этот вопрос под личный контроль. Кроме того, он обратился к командирам с наставлением.

– Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по оценочным карточками, – подчеркнул он.

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3 декабря Межевикин не прошел аттестацию, которую провели в его военной части, и теперь он “не годится для занимаемой должности”.

К слову, Евгений Межевикин является Героем Украины. Кроме того, он был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком За оборону Донецкого аэропорта.

Также он является танкистом-киборгом, поскольку участвовал в боях за Донецкий аэропорт и боях за Пески.