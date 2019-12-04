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Факты / Украина

Заседание Верховной Рады 4 декабря (ОНЛАЙН)

4 декабря нардепы возьмутся за внесении изменений в закон Украины О рынке электрической энергии, а также изменения в социальной сфере.

Заседание Верховной Рады 4 декабря (ОНЛАЙН)

4 декабря Верховная Рада работает в пленарном режиме до обеда, после чего пройдут парламентские слушания и работа в комитетах.

Нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы трансплантации органов.

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Во втором чтении будут рассмотрены изменения относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО.

Также во втором чтении будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до января 2020 года. Изменения в календарный план проведения второй сессии парламента были утверждены 20 сентября.

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