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Факты / Украина / Политика

Обмен, выборы и возврат границы: Зеленский рассказал о темах встречи в Париже

Президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров стран нормандской четверки хотел бы обсудить проведение местных выборов на Донбассе и сроки возвращения контроля над границей с РФ.

Обмен, выборы и возврат границы: Зеленский рассказал о темах встречи в Париже

Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном рассказал, что хотел бы увидеть не только подписание коммюнике по результатам нормандского саммита.

Он считает, что нужна большая конкретика касательно урегулирования ситуации на Донбассе, со сроками разрешения отдельных вопросов.

Президент уверен, что во время встречи нормандской четверки поднимут вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО и возвращения границы с РФ под контроль Украины.

– Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открыт безопасный доступ для журналистов, – сказал Зеленский.

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Глава государства также хотел бы договориться об обмене пленными в формате всех на всех.

Зеленский считает, что на нормандском саммите удастся добиться конкретных результатов по выведению иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, если все стороны действительно хотят прекратить войну.

В свою очередь премьер-министр Швеции заявил, что Украина уже продемонстрировала готовность к урегулированию ситуации на Донбассе и теперь то же самое должен сделать Россия.

К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что проект решения по результатам нормандского саммита не будет изменять очередность или содержание Минских договоренностей.

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