В 2020 году нардепы смогут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса.

Заместитель главы фракции Слуги народа сообщила, что в 2020 году украинские депутаты поедут в США, чтобы набраться политического опыта.

– Американскому Трускавцу быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word, – отмечается в сообщении.

Участвовать в программе могут любые народные депутаты, которые впервые избраны в Верховную Раду. То есть, в Соединенные Штаты на учебу отправятся более 300 человек.

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По словам заместителя председателя фракции Слуги народа Евгении Кравчук, важно увидеть, как работают американские демократические инстанции, поскольку они существуют независимо от того, кто у власти.

– Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина, – добавила Кравчук.

Ранее Факты ICTV писали о том, чему учили в школе нардепов в Трускаце.