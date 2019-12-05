Развитие Вооруженных сил не перестанет быть приоритетом Украины даже после достижения мира на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины ВСУ заявил, что армия является приоритетом Украины.

По его словам, она также должна остаться в приоритете и после того, как на Донбассе наступит мир.

– К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что армия является залогом дальнейшего развития и независимости Украины.

Кроме того, сильная армия позволит стране самостоятельно выбирать путь, по которому она будет идти.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что не собирается начинать войну на Донбассе, поскольку освобождение оккупированных украинских территорий таким путем противоречит его жизненной позиции.