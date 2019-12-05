PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Армия будет приоритетом после наступления мира на Донбассе – Зеленский

Развитие Вооруженных сил не перестанет быть приоритетом Украины даже после достижения мира на Донбассе.

Армия будет приоритетом после наступления мира на Донбассе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины ВСУ заявил, что армия является приоритетом Украины.

По его словам, она также должна остаться в приоритете и после того, как на Донбассе наступит мир.

– К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом, – сказал Зеленский.

Читайте: Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Президент добавил, что армия является залогом дальнейшего развития и независимости Украины.

Кроме того, сильная армия позволит стране самостоятельно выбирать путь, по которому она будет идти.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что не собирается начинать войну на Донбассе, поскольку освобождение оккупированных украинских территорий таким путем противоречит его жизненной позиции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не оставим наедине с горем – обращение Зеленского в связи с пожаром в Одессе
Не оставим наедине с горем – обращение Зеленского в связи с пожаром в Одессе
Отказал в интервью – Скабеева якобы дозвонилась до Зеленского
Отказал в интервью – Скабеева якобы дозвонилась до Зеленского
Видит сквозь броню. В Украине создали умный шлем для военных
Видит сквозь броню. В Украине создали умный шлем для военных
Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон
Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон
Володимир Зеленський
У Украины есть свои проблемы – Зеленский про импичмент Трампа
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы
Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса
Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса
Володимир Зеленський
Тесть Зеленского работает помощником нардепа из Слуги народа
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка