В сети показали переписку нардепов, в которой Гео Лерос использует нецензурную брань.

В сети опубликовали переписку, которая стала поводом для драки между нардепами от Слуги народа Гео Леросом и Максимом Бужанским.

Ранее их коллега Ирина Верещук заявила, что Бужанский требовал от Лероса извинений перед ней за оскорбление во время переписки во внутреннем чате Верховной Рады. После этого и произошла драка между мужчинами.

На фото видно, что Верещук попросила Лероса не использовать брань в переписке, на что он ответил: “Нех*й делать”.

Читайте: Лерос объяснил драку с Бужанским: Разошлись во взглядах

После этого депутат попросила своего коллегу извиниться за ругательство, но тот написал: “У меня плотный график, лет через 8 давай”.

Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.

Фото: Your Art