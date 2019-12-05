Cosmopolitan Украина уволил заместителя главного редактора журнала Евгению Плихину из-за ее поста о захоронении погибшего бойца Альфы Дениса Волочаева, которому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины.

В Cosmopolitan Украина заявили, что категорически не разделяют мнения Плихиной.

– Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее, – заявила главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская.