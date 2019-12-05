Руководство Cosmopolitan Украина заявило, что не разделяет мнения Евгении Плихиной на счет похорона погибшего бойца Альфы Дениса Волочаева.
Cosmopolitan Украина уволил заместителя главного редактора журнала Евгению Плихину из-за ее поста о захоронении погибшего бойца Альфы Дениса Волочаева, которому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины.
В Cosmopolitan Украина заявили, что категорически не разделяют мнения Плихиной.
– Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее, – заявила главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская.
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Напомним, Плихина в Facebook опубликовала пост, в котором назвала похороны 37-летнего снайпера Дениса Волочаева языческим обрядом.
Фото: Евгения Плихина