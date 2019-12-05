В Одессе потребовали от губернатора создать общественную комиссию по расследованию пожара в колледже, а также проверить все учебные заведения города.

На заседании комиссии Одесской ОГА по чрезвычайным ситуациям по вопросу пожара в колледже выступил Глеб Егоров, который является членом комиссии по расследованию трагедии в лагере Виктория.

– Наши дети горели в Виктории 2,5 года назад. Мы это все уже проходили: круглые столы, общение, рапорт. 2,5 года мы добиваемся того, чтобы нормально расследовали трагедию в Виктории. Мы сотни раз говорили о том, что нужно проводить проверки всех учебных заведений, но нам постоянно затыкают рот. Говорят, что все будет хорошо, мы все исправим, поставим пожарные сигнализации и ничего, – заявил Егоров.

Он потребовал от губернатора создание еще одной общественной комиссии по расследованию этой трагедии.

Читайте: Пожар в Одессе: последние новости о пострадавших и поиски пропавших

– Мы всю ночь были на этом пожаре. Ком в горле стоит! Дети звонили своим родителям и прощались с ними, потому что они задыхаются. Как это можно терпеть? Одесситы, почему вы молчите? Виктория сгорела не на Марсе, а в Одессе. И колледж сгорел не на Марсе, а в Одессе. И дальше все будет гореть, – заявил Глеб Егоров.

Он обратился к губернатору с требованием проявить жесткую позицию в этом вопросе, а также проверить все учебные заведения и, если они не соответствуют требованиям, то закрыть их.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере Виктория в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате чего погибли трое детей. Еще двое попали в больницу.