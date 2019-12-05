Топ-менеджмент страховой компании Гарант-Лайф присвоил сбережения вкладчиков на более чем 80 млн грн.

В результате многомиллионных махинаций руководства столичной страховой компании Гарант-Лайф более 10 тыс. клиентов учреждения остались без сбережений.

Из-за коррупционной схемы компания фактически доведена до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни.

Работникам СБУ уже удалось установить еще двух участников противоправной схемы – бывшего председателя правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн.

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Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении двум другим фигурантам.

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