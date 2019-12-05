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Факты / Украина / Политика

Конфликт Бужанского и Лероса в Раде попал на видео

На видео сняли конфликт Максима Бужанского и Гео Лероса, который перерос в драку в стенах Верховной Рады.

верховна рада

Драка между народными депутатами Слуги народа Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла во время пленарного заседания Верховной Рады 5 декабря.

Из-за стычки народных избранников спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.

Как рассказала в Facebook нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко, инициатором драки был Бужанский.

Он якобы затянул Лероса за колонны в секторе, где сидят нардепы ЕС.

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Еще одна представительница Слуги народа Ирина Верещук заявила, что соратники подрались из-за нее. Бужанский якобы требовал от Лероса извиниться перед ней за оскорбление во время переписки в чате фракции.

Лерос после драки рассказал, что он не оскорблял нардепа Ирину Верещук и не считает себя виновником скандала. Он предложил Верещук выложить скриншоты переписки.

Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.

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