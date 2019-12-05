На видео сняли конфликт Максима Бужанского и Гео Лероса, который перерос в драку в стенах Верховной Рады.
Драка между народными депутатами Слуги народа Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла во время пленарного заседания Верховной Рады 5 декабря.
Из-за стычки народных избранников спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.
Как рассказала в Facebook нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко, инициатором драки был Бужанский.
Он якобы затянул Лероса за колонны в секторе, где сидят нардепы ЕС.
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Еще одна представительница Слуги народа Ирина Верещук заявила, что соратники подрались из-за нее. Бужанский якобы требовал от Лероса извиниться перед ней за оскорбление во время переписки в чате фракции.
Лерос после драки рассказал, что он не оскорблял нардепа Ирину Верещук и не считает себя виновником скандала. Он предложил Верещук выложить скриншоты переписки.
Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.