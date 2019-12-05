В выходные, 7 и 8 декабря, в Украину придет потепление, на юге – до +10.

В субботу, 7 декабря, в Украине без существенных осадков.

Температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов, на юге и востоке – около 0 градусов.

Днем потеплеет: на юге +10, на остальной территории в среднем +6.

В Киеве сухо, ночью -2 -4, днем ​​до +5.

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На воскресенье, 8 декабря, синоптики прогнозируют дождь на северо-западе, а также в Житомирской и Черниговской областях.

Ночью везде около 0 градусов, а днем ​​в южных областях – от 6 до 8 выше нуля, в центре и на западе – до +5, на востоке и севере столбик термометра покажет +4.

В столице без осадков, ночью -1 +1, днем ​​3-5 градусов тепла.

Ранее Факты ICTV писали, какая погода ждет украинцев зимой. По словам синоптика, февральские морозы перейдут и в март и будут держаться до средины месяца.