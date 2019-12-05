Каркас колледжа в Одессе, где 4 декабря начался пожар, находится в удовлетворительном состоянии, однако все перестенки – в аварийном состоянии, поэтому для разбора завалом необходим специальный кран.

лава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что для проведения спасательно-поисковой операции на месте пожара в колледже необходима специальная техника.

– Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции, – уточнил чиновник.

Читайте: Люди падали из окон: видео пожара в колледже Одессы 18+

Куцый напомнил, что здание построено в 1914 году, и в нем было много элементов из древесины и тростника.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.