PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Тело женщины нашли под завалами колледжа в Одессе – момент попал на видео 18+

В Одессе нашли тело второго погибшего в трагедии на Троицкой.

Тело женщины нашли под завалами колледжа в Одессе – момент попал на видео 18+

В Одессе после ликвидации огня спасатели ведут поиски людей, которые, вероятно, могли остаться подобломками колледжа на Троицкой. Только что специалистам удалось найти тело взрослой женщины.

Останки сфотографировали и их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей гражданки пока не установили.

Правоохранители подтверждают обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа.

– Сейчас зафиксирован 31 пострадавший, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения, – говорится в сообщении.

Также в Нацполиции отмечают, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей. Сейчас с ней все в порядке.

– Поиск 13 человек продолжается, – добавили в ведомства.

Читайте: Пожар в Одессе на Троицкой (ОНЛАЙН)

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 начался 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного здания.

Изначально площадь пожара оценивали в 700 кв. м, однако через несколько часов она возросла до 2 тыс. кв. м. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные.

Всего в колледже Одессы учились и работали около 400 человек, однако из здания эвакуировали всего 40 человек.

Пожар удалось локализовать лишь в 14.18, но его площадь на тот момент уже увеличилась до 4 тыс. кв. м. Потушили его приблизительно в 19.30, после чего начался поиск тел погибших.

Источник: Нацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спасательная операция в Одессе будет продолжаться круглосуточно
Спасательная операция в Одессе будет продолжаться круглосуточно
Пожар в Одессе на Троицкой: двое погибших, 31 пострадавший, 13 ищут
Пожар в Одессе на Троицкой: двое погибших, 31 пострадавший, 13 ищут
Пожар в Одессе: что сейчас на месте колледжа
Пожар в Одессе: что сейчас на месте колледжа
Владимир Зеленский
Пожар в Одессе: Зеленский дал два задания Кабмину
Пожар в Одессе показали со спутника
Пожар в Одессе показали со спутника
Пожежа в Одесі
Что известно о Ксении Бабенко – погибшей студентке одесского колледжа
Пожар в Одессе: пострадавшие получат материальную помощь
Пожар в Одессе: пострадавшие получат материальную помощь
Пожар в Одессе: на Троицкой начали разбор завалов
Пожар в Одессе: на Троицкой начали разбор завалов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка