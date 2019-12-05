Рада приняла в первом чтении законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоаз евроблях до 31 декабря 2019 года.

За основу законопроекта №2288 в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.

Кроме того, депутаты согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Предыдущий закон, который отсрочивал штрафы для владельцев евроблях, действовал до 20 ноября. Он также продолжал действие периода, в течение которого за нарушение условий растаможки не штрафовали.

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Причиной отсрочки штрафов авторы законопроекта называют то, что ослабление в полном объеме своей цели не достигло, поэтому возникла необходимость во внесении изменений в Таможенный кодекс.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины запустила “калькулятор”, который рассчитывает стоимость растаможивания автомобилей на европейской регистрации.