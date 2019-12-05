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Факты / Украина / Политика

Расширение полномочий и новый глава: что предусматривает перезагрузка ГБР

Депутаты Верховной Рада IX созыва проголосовали за реформирование Государственного бюро расследований. Какие, изменения предусматривает перезагрузка ГБР, читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Расширение полномочий и новый глава: что предусматривает перезагрузка ГБР

Государственное бюро расследований – занимается преступлениями, которые совершили топ-чиновники. Это дела связанные с президентами, правоохранителями, прокурорами, работниками НАБУ и судьями.

Политический эксперт Борис Тизенгаузен отметил, что ГБР – это очень важный орган в правоохранительной системе Украины.

Украинский аналог ФБР создали еще в феврале 2016 года, но заработала структура только в ноябре 2018 года. То есть, только после года работы бюро решили перезапустить.

Почему перезагружают ГБР

Политолог Тарас Березовец говорит, что в Офисе президента были недовольны тем, как развивались преследования политических оппонентов, в первую очередь Петра Порошенко.

В течение 15 дней с момента голосования (3 декабря) Президент должен либо ветировать, либо подписать новый закон о ГБР. К слову, именно Зеленский инициировал законопроект и призвал депутатов поддержать его.

Эксперты говорят, что ничего удивительного в призывах поддержать реформацию органа нет, ведь теперь Государственное бюро расследований станет подконтрольным непосредственно президенту.

– Сейчас ГБР становится удобным карательным органом. Функции которого не могут выполнять ни МВД, ни СБУ, ни Генпрокуратура, в конце концов даже НАБУ, ибо последняя структура занимается коррупционными делами, – отметил Березовец.

Закон о перезагрузке предусматривает изменение главы ГБР. Теперь для Госбюро должны найти временного и. о.

В Офисе президента уже есть кандидаты на эту должность.

– В ОП есть несколько вариантов. Самый удобный для них это Андрей Смирнов – нынешний заместитель ОП. У него есть проблема, он очень тесно связан с Портновым, так же как и Труба. Тогда возможно назначат кого-то вроде Виктора Трепака, – считает Березовец.

Читайте: Скандал с прослушкой в ГБР – реакция Трубы

Новый глава ГБР будет намного больше полномочий. Фактически, он станет единоличным главой ведомства.

– Это не правильно, особенно в таких странах переходной демокартии как Украина. Это порождает огромное количество рисков злоупотребления. И я считаю, что это огромная ошибка, но в Зеленского есть большинство, – отмечает полиотолог.

Напомним, вечером 19 ноября в Telegram появился анонимный канал под названием Трубу прорвало, где преподают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований.

Кто является автором паблика – неизвестно.

Однако источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность

Источник: Ранок у великому місті

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