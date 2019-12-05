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Факты / Украина

Садовому изменили меру пресечения: вместо залога – личное обязательство

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для мэра Львова Андрея Садового из залога на личное обязательство.

Андрій Садовий

Апелляционная палата ВАКС на заседании 4 декабря отменила 1 млн грн  залога для Андрея Садового и определила мерой пресечения личное обязательство.

Срок личного обязательства – до 20 января 2020 года.

При этом САП просила увеличить залог до 50 млн грн вместо определенных судом 1 млн 56 тыс. грн.

Читайте: Садовому назначили залог более 1 млн грн

Садового обязали являться к следователю по вызову, также ему запрещено общаться с определенным кругом свидетелей.

Напомним, что 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 млн грн.

Источник: Интерфакс-Украина

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