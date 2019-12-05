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Факты / Украина

В 2020 могут запретить пересечение границы с РФ по паспорту Украины

С 1 марта 2020 года в Украине могут отменить норму, которая позволяла гражданам страны пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

В 2020 могут запретить пересечение границы с РФ по паспорту Украины

В Министерстве иностранных дел считают, что упрощенный режим пересечения границы РФ украинскими гражданами несет угрозы нацбезопасности Украины.

Потому Кабинет министров с 1 марта 2020 года может отменить указанную норму. Она дает возможность украинцам пересекать границу с Россией имея при себе только внутренний паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 16 лет).

– В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения закона (О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины – Ред.) в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу, – объяснил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

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По его словам, отменить упрощенный режим нужно и потому, что каждый год все чаще выявляют поддельные паспорта и свидетельства о рождении.

После отмены указанного режима украинцы, которые находятся в РФ, смогут обратиться в посольство Украины или консульские учреждения с ходатайством об оформлении загранпаспорта.

К слову, в ноябре на КПВВ Каланчак на границе с оккупированным Крымом временно приостановливали пропуск граждан.

Источник: УНИАН

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