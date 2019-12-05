В Днепре полицейские провели эксперимент, чтобы выяснить, как отреагируют жители города на насильственные действия к женщине со стороны мужчины.

За час эксперимента никто из прохожих так и не обратился к дежурившим по близости правоохранителям.

В рамках эксперимента пара актеров прямо посреди улицы начала ссору, во время которой мужчина кричал, угрожал женщине, унижал, тянул ее, хватал за шею, волосы.

– К сожалению, почти за час работы актеров, люди делали вид, что не замечают происходящего. Только две женщины пытались спросить у жертвы, не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, которые готовы были отреагировать на просьбу неравнодушных людей. Впрочем, обращений не было, – рассказывают патрульные.

Напомним, начиная с 25 ноября до 10 декабря ежегодно проходит акция 16 дней действий против гендерного насилия.

Источник: Патрульная полиция Украина