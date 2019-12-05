Минсоцполитики планирует реформировать интернаты и перейти к семейным формам воспитания детей. План на ближайшие 4 года – вдвое уменьшить количество таких заведений.

Министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания детей рассказала, что в будущем Украина откажется от интернатов.

– Мы разработали мониторинговые инструменты, которые позволяют в каждом отдельном интернате отслеживать процессы реформирования этой сферы. Это позволит в перспективе избавиться такого явления как интернаты, развивая семейные и приближенные к семейным формы воспитания, – подчеркнула она.

По ее словам, ежегодно государство выделяет на интернаты 12 млрд грн, но лишь 15% средств расходуются на прямые потребности ребенка, остальные – на содержание учреждений и зарплату персонала.

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Премьер-министр Алексей Гончарук в свою очередь отметил, что дети должны воспитываться в семьях, а интернаты будут реформированы по европейским стандартам, и это один из главных приоритетов правительства.

По его словам, уже увеличили выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, до 2,5 и 3,5 (для детей с инвалидностью) прожиточных минимумов на ребенка, выделили средства на покупку 1701 квартиры.

Гончарук также поручил местной власти в следующем году помочь первым 10% детей найти семьи.

– За 4 года должны, по крайней мере, вдвое уменьшить количество интернатов в Украине. Это – абсолютно реалистичный план, – добавил глава правительства.

Напомним, до конца 2019 года дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью получат материальную помощь от КГГА.