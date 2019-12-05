PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Вдвое меньше интернатов – план правительства на 4 года

Минсоцполитики планирует реформировать интернаты и перейти к семейным формам воспитания детей. План на ближайшие 4 года – вдвое уменьшить количество таких заведений.

Діти

Министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания детей рассказала, что в будущем Украина откажется от интернатов.

– Мы разработали мониторинговые инструменты, которые позволяют в каждом отдельном интернате отслеживать процессы реформирования этой сферы. Это позволит в перспективе избавиться такого явления как интернаты, развивая семейные и приближенные к семейным формы воспитания, – подчеркнула она.

По ее словам, ежегодно государство выделяет на интернаты 12 млрд грн, но лишь 15% средств расходуются на прямые потребности ребенка, остальные – на содержание учреждений и зарплату персонала.

Читайте: Изменения с декабря 2019: повышение пенсий, соцвыплат, новые деньги и 5G

Премьер-министр Алексей Гончарук в свою очередь отметил, что дети должны воспитываться в семьях, а интернаты будут реформированы по европейским стандартам, и это один из главных приоритетов правительства.

По его словам, уже увеличили выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, до 2,5 и 3,5 (для детей с инвалидностью) прожиточных минимумов на ребенка, выделили средства на покупку 1701 квартиры.

Гончарук также поручил местной власти в следующем году помочь первым 10% детей найти семьи.

– За 4 года должны, по крайней мере, вдвое уменьшить количество интернатов в Украине. Это – абсолютно реалистичный план, – добавил глава правительства.

Напомним, до конца 2019 года дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью получат материальную помощь от КГГА.

Источники: Минсоцполитики, Кабмин

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей
Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей
Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт
Если Гончарук будет увольнять чиновников за невыполнение планов, это заставит их работать – эксперт
Правительство начало проект создания цифрового ID граждан
Правительство начало проект создания цифрового ID граждан
Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА
Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА
Автокресло для ребенка: как выбрать и на что обратить внимание
Автокресло для ребенка: как выбрать и на что обратить внимание
Подарунки дитині на Новий рік
Что подарить семилетнему ребенку на Новый год – лучшие идеи
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов
Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка