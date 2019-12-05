Генеральная прокуратура Украины направила сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Генпрокуратура вместе с прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных во условиях вооруженного конфликта передала в Гаагский суд доказательства причастности России к казни украинских военнослужащих.

Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы Казачий союз во времени боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

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– Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных и документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену, – говорится в сообщении.

В сообщении также рассказали о практике ведения боевых действий “чужими руками”, то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Офису прокурора предоставили информацию, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Ранее Факты ICTV писали о том, сколько бойцов ВСУ погибли в Иловайске.