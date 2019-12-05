Волонтер и телеведущий Сергей Притула награжден орденом За заслуги III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил волонтера и телеведущего Сергея Притулу орденом За заслуги III степени.

Награждение было приурочено ко Дню волонтера.

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– За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность, – говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря во всем мире празднуют День волонтера. Зеленский отметил социально-активных украинцев наградами высокого ранга.