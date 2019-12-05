По результатам встречи нормандской четверки президент Владимир Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов внести законопроект о продлении действующего в настоящее время закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по результатам встречи в нормандском формате.

– Затем мы можем внести изменения в закон в части имплементации формулы Штайнмайера, – заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киев готов выполнить условие Минских соглашений и принять “конституционную реформу, в основе которой децентрализация”. При этом помощник Владимира Зеленского исключил возможность федерализации Украины.

– Отдельные районы с дополнительными полномочиями местных органов власти. Территориальная целостность не обсуждается — это все территория Украины. Это граница между РФ и Украиной, где есть наши пограничники и под контролем Украины, – пояснил Ермак.

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Он также сообщил о планах провести местные выборы в ОРДЛО одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года.

– Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей с РФ в день выборов должен быть у Украины, – добавил Ермак.

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не планирует принимать новый закон об особом статусе Донбасса.