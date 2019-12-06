Президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками Евромайдана, во время которой обсудил защиту активистов, расследование дел Майдана и предстоящую встречу нормандской четверки.

5 декабря состоялась встреча президента Владимира Зеленского с людьми, которые были одними из организаторов Евромайдана, а также пострадавшими во время силового разгона протестующих в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

– Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь, – сказал Зеленский.

Присутствующие акцентировали внимание на важности защиты активистов и предложили расширить закон О предотвращении коррупции касательно обличителей.

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Президент и участники Евромайдана также говорили о расследовании дел Майдана.

Зеленский заявил, что тоже хочет, чтобы указанные дела были завершены и виновные в преступлениях против участников Евромайдана понесли наказание. Он заверил, что прокуроры, которые вели дела Майдана, будут задействованы и в дальнейшем.















Активисты и нормандский саммит – Зеленский встретился с участниками Евромайдана / 4 фотографии

Кроме того, участники встречи призвали президента во время нормандского саммита не соглашаться на выборы на Донбассе под дулами автоматов и не уступать государственным суверенитетом ради возвращения оккупированных территорий.

– Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже за жизнь. И наши ребята на фронте это показали, – заявили активисты.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что не предаст интересы Украины.

К слову, 5 декабря Владимир Зеленский провел встречу с религиозными лидерами, во время которой говорил о встрече нормандской четверки.