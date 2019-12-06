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Факты / Украина

Армия готова к любому развитию событий – Зеленский перед нормандским саммитом

Владимир Зеленский встретился с украинскими военными перед встречей в нормандском формате и отметил, что армия готова к любому развитию событий.

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Часовой Яр Донецкой области по случаю Дня Вооруженных сил Украины сказал, что убежден в высокой боевой готовности армии относительно любого развития ситуации.

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Глава государства отметил, что ему было важно встретиться с украинскими военными накануне важной встречи в нормандском формате, которая пройдет 9 декабря.

– За несколько дней перед очень важной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации, – сказал он.

Напомним, Зеленский в поздравлении по случаю Дня Вооруженных сил Украины сказал что сегодня украинская армия стала намного крепче и опытнее. Президент также добавил, что каждый день, а особенно в День ВСУ, граждане выражают благодарность украинским военным.

 

Фото: Офис Президента

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