Парламент Украины выделил на достройку Охматдета дополнительно 200 млн грн.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров поддержал инициативу президента Владимира Зеленского и выделил на достройку Охматдета еще 200 млн грн.
Глава Кабмина подчеркнул, что правительство сделает все для того, чтобы строительство Охматдета было завершено в первом квартале 2020 года.
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Напомним, 14 ноября руководитель строительства в Охматдете продемонстрировал завершение работы на блоках А и Б площадью 23 тыс. квадратных метров. В коридорах три типа освещения. Для кабинета пересадки костного мозга от родственных доноров – два способа открывания дверей.
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