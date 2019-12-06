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Факты / Украина

Каждый украинец говорит спасибо – Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

Президент Владимир Зеленский поздравил всех украинских военных и добровольцев с Днем Вооруженных сил Украины и выразил им благодарность.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня Вооруженных сил Украины заявил, что сегодня украинская армия стала намного крепче и опытнее.

Президент также сказал, что каждый день, а особенно в День ВСУ, граждане выражают благодарность украинским военным.

– Каждый украинец от всего сердца говорит вам спасибо за вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, мирные села, спокойный сон и чистое небо, – рассказал Зеленский.

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Глава государства вспомнил, как пять лет назад, когда началась война на Донбассе, у украинской армии много чего не было, но она смогла выстоять благодаря воле и непобедимому духу.

Он добавил, что сегодня армия очень нужна Украине и государство будет делать все необходимое, чтобы военные это чувствовали.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что армия будет оставаться приоритетом Украины и после того, как на Донбассе наступит мир.

Видео: Владимир Зеленский

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