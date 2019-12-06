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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Меморандум с МВФ подпишут до конца 2019 – СМИ

Кабмин надеется в декабре 2019 года подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом.

МВФ

Нового соглашения с МВФ о расширенном финансировании Украины до конца года не будет, но в декабре возможно подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

– Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте, – сказал чиновник одной из финансовых госструктур.

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По его словам, речь идет об изменениях в закон о системе гарантирования вкладов.

Другой чиновник рассказал, что согласование текста изменений между Украиной и МВФ завершен – это дает надежду на подписание меморандума в ближайшее время, что Украина получит SLA (Staff Level Agreement – принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине с 14 по 22 ноября. Украина ведет переговоры по новому трехлетнему соглашению о расширенном финансировании для Украины в размере $5-6 млрд. 23 ноября миссия Международного валютного фонда официально заявила о завершении визита.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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