В администрации Владимира Путина отказались комментировать идею Владимира Зеленского о так называемой муниципальной страже на Донбассе.

В Кремле заявили, что узнали об идее президента Украины предложить на встрече нормандской четверки создание муниципальной стражи из СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сейчас не будет комментировать идею Владимира Зеленского.

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– Будет понедельник. Будет встреча нормандской четверки. Будет предметное и профессиональное обсуждение. По итогам можно будет что-то говорить, – ответил он.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский на встрече с участниками Евромайдана якобы заявил, что на нормандском саммите предложит создать на Донбассе так называемую муниципальную стражу из представителей Украины, ОБСЕ, а также “ЛНР” и “ДНР”.

По результатам встречи в Париже планируют подписать итоговый документ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это будет необязательное соглашение, которое зафиксирует “точки соприкосновения для общего понимания”.