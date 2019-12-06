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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз и Газпром завершили очередной раунд переговоров по транзиту

Нафтогаз Украины завершил очередной раунд переговоров с Газпромом в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Нафтогаз и Газпром завершили очередной раунд переговоров по транзиту

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что двусторонние переговоры с Газпромом о транзите газа завершены, и теперь Украина готова к трехсторонним.

По его словам, по просьбе Еврокомиссии стороны обсудили урегулирование вопросов Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром настоял на их включении в пакет для переговоров по транзиту.

– Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд), – пояснил Витренко.

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Он рассказал, что Украина также готова отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но при условии заключения долгосрочного контракта на транзит и компенсации Нафтогазу невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам.

– И здесь у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться к трехсторонним переговорам, – подытожил Витренко.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового контракта.

Джерело: Юрій Вітренко

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