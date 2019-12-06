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Факты / Украина

Пожар в Одессе: в каком состоянии пострадавшие на Троицкой

Врачи рассказали, в каком состояние сейчас находятся люди, которые пострадали при пожаре в Одессе.

Пожар в Одессе

Пострадавший при пожаре в Одесского колледжа на Троицкой сотрудник ГСЧС вторые сутки находится в коме. У спасателя черепно-мозговая травма.

По словам заместителя городского головы Светланы Бедреги, все пострадавшие полностью обеспечены медикаментами и находятся в лечебных учреждениях города.

– Все обеспечены лекарствами. Не надо думать, что прошло три дня, и мы остановим помощь. Дефицита в лекарствах не будет. В больнице №3 было четверо пострадавших детей, их уже выписали на амбулаторное лечение. Они будут находиться на больничном, — сообщила Бедрега.

Она также рассказала, что абсолютно всем пострадавшим будет выделена материальная помощь. А тем, у кого погибли родные, окажут помощь в организации ритуальных услуг.

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По словам главврача городской больницы №1 Евгения Григорьева, на сегодняшний момент в больнице остается 6 пациентов — 5 сотрудников ГСЧС и библиотекарь колледжа.

Также сегодня одного из пожарных переводят в военный госпиталь.

– Сейчас в реанимации находится Сергей Шахотин в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Я могу даже сказать, что его состояние критическое и стабильно тяжелое. Он упал с высоты, когда спасал девушку. Она, к сожалению, погибла в первые минуты прибытия к нам.

У второго представителя ГСЧС травма костей таза. Состояние его относительно удовлетворительное и сегодня мы переводим его для реабилитационной терапии в другое лечебное учреждение, —  рассказал Григорьев

Ещё двоих готовят на выписку на амбулаторное лечение. Также они сами должны решить, нужно ли их переводить в госпиталь для проведения психологической реабилитации.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Источник: Odessa Online

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