Пожар в Одессе уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН

Пожар в Одессе полностью уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН и опытные образцы.

Пожар в Одесском колледже нанес значительный ущерб Институту морской биологии НАН Украины.

Огонь полностью уничтожил научную библиотеку учреждения, его лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции.

– Академия будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить непрерывность и развитие научных исследований, – сообщили в пресс-службе структуры.

Президиум НАН Украины также создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств и последствий пожара.

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Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали еще двух погибших, поиски 12 продолжаются.

Источник: Национальная академия наук Украины