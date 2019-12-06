PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пожар в Одессе уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН

Пожар в Одессе полностью уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН и опытные образцы.

Пожар в Одессе

Пожар в Одесском колледже нанес значительный ущерб Институту морской биологии НАН Украины.

Огонь полностью уничтожил научную библиотеку учреждения, его лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции.

– Академия будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить непрерывность и развитие научных исследований, – сообщили в пресс-службе структуры.

Президиум НАН Украины также создал специальную комиссию для выяснения обстоятельств и последствий пожара.

Читайте: Пожар в Одессе: последние новости и что происходит на Троицкой сейчас

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали еще двух погибших, поиски 12 продолжаются.

Источник: Национальная академия наук Украины

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как выглядит изнутри сгоревший колледж в Одессе
Как выглядит изнутри сгоревший колледж в Одессе
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе на Троицкой: четверо погибших, 30 пострадавших, 11 ищут
Пожежа в Одесі
Нашлась пропавшая после пожара в Одессе 18-летняя девушка
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: под завалами нашли тело третьей жертвы
Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС
Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС
Пожар в Одессе
Пожар в Одессе: в каком состоянии пострадавшие на Троицкой
Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе
Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе
Пожар в Одессе: стало известно имя второй жертвы
Пожар в Одессе: стало известно имя второй жертвы
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка