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Факты / Украина / Политика

Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский

Президент Владимир Зеленский исключает возможность своих прямых переговоров с боевиками по Донбассу.

Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский

Президент Украины не будет вести прямых переговоров с боевиками “ЛДНР”, заявил Владимир Зеленский в программе Свобода слова Савика Шустера.

– Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как это происходит пять лет, в Минске – там Украина, РФ, ОБСЕ и представители этих территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не разговаривает, и не будет разговаривать. Вот и все, – заявил он.

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При этом Зеленский добавил, что Киев должен разговаривать с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях, но считают себя украинцами.

К слову, ранее Зеленский заявил, что не стал бы бороться за людей на Донбассе, которые считают себя только россиянами.

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