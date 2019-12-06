Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что заявления помощника президента Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой.

Давид Арахамия в кулуарах парламента прокомментировал высказывания Андрея Ермака о стене на Донбассе.

– Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации за сотню переваливают, – отметил глава фракции Слуга народа.

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По его словам, сегодня главы фракций встречались с помощником президента Андреем Ермаком и главой МИД Вадимом Пристайко для обсуждения базовых сценариев по Донбассу.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне заявил, что в случае провала переговоров на нормандском саммите Киев начнет строительство стены на Донбассе.