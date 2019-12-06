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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине введут систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК – МИД

В Украине разрабатывается система контроля над иностранными инвестициями в оборонно-промышленном комплексе.

МЗС України

В связи с известной ситуацией, связанной с предприятием Мотор Сич, на повестку дня вышел вопрос введения в Украине системы контроля иностранных инвестиций, особенно в оборонной отрасли.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

– Это новый тренд, который возник буквально в последние месяцы. Здесь тоже Министерство экономики работает с американскими партнерами для того, чтобы воплотить у нас такую систему, – сказал Божок.

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По его словам, речь идет о создании органа по типу Государственной службы экспортного контроля, но в части, касающейся иностранных инвестиций.

– Хочу отметить, что мы здесь идем даже немного впереди ЕС, поскольку ЕС вдруг почувствовал ту же проблему, и они только сейчас начали задумываться, что им это надо делать, – добавил Божок.

ПАО Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Он поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Ранее СБУ сообщила, что компании Мотор Сичи два года финансировали “ДНР”.

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