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Факты / Украина

В Украине запустят службу спасения 112 – Гончарук озвучил сроки

Служба спасения 112 начнет работать по всей территории Украины в 2020 году.

гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году в Украине начнет работать служба спасения 112.

По его словам, создание службы спасения является самым важным и ярким проектом, который координируется Министерством внутренних дел.

– Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей, – отметил он.

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Гончарук подчеркнул, что в Украине много погибает людей из-за несчастных случаев.

– Кто-то не доезжает до больницы, к кому-то не доезжает скорая, кого-то доводят до больницы, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году – спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказанной помощи много людей остается с инвалидностью, – добавил он.

Премьер добавил, что пока проект запущен в Белой Церкви, а в январе начнет работать в Киевской области и далее по всей Украине.

Напомним, Гончарук сообщил, что Кабинет министров поддержал инициативу президента Владимира Зеленского и выделил на достройку Охматдета еще 200 млн грн.

Источник: РБК-Украина

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