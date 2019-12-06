Спасатели показали, как выглядит изнутри сгоревший колледж экономики и права в Одессе.
Фото с середины сгоревшего колледжа в Одессе опубликовала на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
На месте пожара осуществляется спасательная операция. Проводится разбор конструкции верхней части здания.
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Экспертная группа проводит замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор, готовится техника для освещения в ночное время.
Пожарные проводят тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.
К работам привлечены 237 человек и 38 единиц техники.
Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.
По состоянию на 17.00 6 декабря погибли четыре человека. По факту открыто уголовное производство.