Спасатели показали, как выглядит изнутри сгоревший колледж экономики и права в Одессе.

Фото с середины сгоревшего колледжа в Одессе опубликовала на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

На месте пожара осуществляется спасательная операция. Проводится разбор конструкции верхней части здания.

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Экспертная группа проводит замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор, готовится техника для освещения в ночное время.

Пожарные проводят тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.

К работам привлечены 237 человек и 38 единиц техники.















Как выглядит изнутри сгоревший колледж в Одессе / 4 фотографии

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

По состоянию на 17.00 6 декабря погибли четыре человека. По факту открыто уголовное производство.