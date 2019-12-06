День Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается 6 декабря. По этому случаю украинские звезды записали видеопоздравление для украинских защитников.

Поздравления для бойцов ООС записали певицы Ирина Билык, Злата Огневич, певец Павел Зибров, актер Виталий Борисюк, телеведущая Леся Никитюк, футболисты национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, телеведущий Сергей Притула, актриса Ольга Сумская, певцы Михаил Хома (Дзидзьо) и Ольга Полякова, музыкант Виктор Винник, боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, спортсмен Василий Вирастюк.

В видео они пожелали украинским защитникам быть здоровыми, любимыми, мужественными, а главное – возвращаться домой живыми.

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Также в видеопоздравлении с Днем Вооруженных сил Украины каждый поблагодарил бойцов ООС за то, что они защищают Украину.

– Спасибо за то, что мои дети ходят в садик или в школу не под звук пуль. Спасибо, независимо от вашего звания, за вашу службу. Спасибо за то, что стоите прочной стеной, – сказал Сергей Притула.

– Благодарю вас за то, что я и все украинцы имеют возможность спокойно жить, работать, развиваться на благо Украины. Благодарю вас за то, что вы оберегаете нас от всех ограничений, которые кто-то хочет навязать. Потому что жизнь – это не ограничения, а максимальные возможности, – добавил певец Дзидзьо.

Факты ICTV по случаю праздника также подготовили СМС-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины, чтобы вы могли поздравить наших защитников.