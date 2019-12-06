Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о возможном досрочном розпуске парламента.

Дмитрий Разумков отметил, что Владимир Зеленский мог пошутить о роспуске Верховной Рады.

– Вам лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича (Зеленского – Ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить.

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К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной рассказал, какими видит народных депутатов в Раде.

Он отметил, что пора уже менять депутатов ІХ созыва Верховной Рады.