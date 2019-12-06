Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе вручил военным государственные награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования ряду воинских частей.
В День Вооруженных сил Украины Зеленский наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, За мужество III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями За воинскую службу Украине.
Боевое знамя президент вручил командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко.
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Почетные наименования получили ряд подразделений:
- 46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование Донбасс.
- 19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование Святая Варвара.
- 201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени гетмана Пилипа Орлика.
- 73-му Морскому центру специального назначения сил специальных операций ВСУ присвоено почетное наименование имени кошевого атамана Антона Головатого.
- Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Напомним, 5 декабря во всем мире празднуют День волонтера. Зеленский отметил социально-активных украинцев наградами высокого ранга.