PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский наградил орденами и медалями военных в ООС

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе вручил военным государственные награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования ряду воинских частей.

Зеленский наградил орденами и медалями военных в ООС

В День Вооруженных сил Украины Зеленский наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, За мужество III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями За воинскую службу Украине.

Боевое знамя президент вручил командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко.

Читайте: Зеленский наградил Притулу орденом За заслуги III степени

Зеленский наградил орденами и медалями военных в ООС / 4 фотографии

Почетные наименования получили ряд подразделений:

  • 46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование Донбасс.
  • 19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование Святая Варвара.
  • 201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени гетмана Пилипа Орлика.
  • 73-му Морскому центру специального назначения сил специальных операций ВСУ присвоено почетное наименование имени кошевого атамана Антона Головатого.
  • Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, 5 декабря во всем мире празднуют День волонтера. Зеленский отметил социально-активных украинцев наградами высокого ранга.

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленський
Армия готова к любому развитию событий – Зеленский перед нормандским саммитом
Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря
Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря
Дмитро Пєсков
Муниципальная стража на Донбассе: что Кремль ответил Зеленскому
Зеленскому звонил российский пранкер Лексус
Зеленскому звонил российский пранкер Лексус
разумков
Заявление Зеленского о роспуске Рады может быть шуткой – Разумков
Володимир Зеленський
Каждый украинец говорит спасибо – Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ
зеленский
Зеленский поговорил с Макроном накануне нормандского саммита
Зучтріч Зеленського з учасниками Євромайдану
Активисты и нормандский саммит – Зеленский встретился с участниками Евромайдана
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка