Какие законопроекты в повестке дня Верховной Рады 6 декабря – дальше в материале.

6 декабря Верховная Рада начнет работу с часа вопросов к правительству о долговой политике Украины: результаты 2019-го и стратегии на 2020-2021 года, а затем рассмотрит шесть законопроектов в первом и втором чтениях.

Кроме того, нардепы должны внести изменения в госбюджет на 2019 год относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Охматдета.

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На первое чтение вынесены:

проект закона о внесении изменений в закон О физической культуре и спорте относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта;

законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения.

Во втором чтении рассмотрят:

законопроект относительно снижения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора;

проект закона о внесении изменений в закон О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине относительно предоставлении убежища бездомным;

законопроект о внесении изменений в закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, касающиеся особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

проект закона о внесении изменений в закон О предварительном заключении относительно беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.

К слову, заседание Верховной Рады онлайн можно смотреть на факты ICTV.