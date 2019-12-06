Какие законопроекты в повестке дня Верховной Рады 6 декабря – дальше в материале.
6 декабря Верховная Рада начнет работу с часа вопросов к правительству о долговой политике Украины: результаты 2019-го и стратегии на 2020-2021 года, а затем рассмотрит шесть законопроектов в первом и втором чтениях.
Кроме того, нардепы должны внести изменения в госбюджет на 2019 год относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Охматдета.
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На первое чтение вынесены:
- проект закона о внесении изменений в закон О физической культуре и спорте относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта;
- законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения.
Во втором чтении рассмотрят:
- законопроект относительно снижения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора;
- проект закона о внесении изменений в закон О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине относительно предоставлении убежища бездомным;
- законопроект о внесении изменений в закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, касающиеся особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- проект закона о внесении изменений в закон О предварительном заключении относительно беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.
К слову, заседание Верховной Рады онлайн можно смотреть на факты ICTV.